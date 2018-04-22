Азербайджан привлекает иностранных вендоров для локализации производства IT-продукции

22 апреля 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО "Парк высоких технологий" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана привлекает иностранных вендоров для развертывания производства в Пираллахинском технопарке, сказали Trend в ООО.

По словам собеседника агентства, это является предметом переговоров с потенциальными производителями высокотехнологичной продукции, имена которых пока не разглашаются.

"В настоящее время в Мингячевире осуществляется сборка компьютеров. Также у нас разворачиваются производственные линии в Пираллахинском технопарке. Кроме того, мы ведем переговоры с местной компанией CRM Group, касательно того в какой форме данная компания может развернуть производство. Пока ждем их ответа. В целом мы стараемся создать для наших резидентов самые приемлемые условия", - сказали в ООО.

Как сообщалось ранее, компания CRM Group осуществляет производство картриджей для печатных устройств под азербайджанским брендом AzToner, которые уже поставляются в пользование ряду госструктур. В планы компании входит развертывание производства принтеров и другой высокотехнологичной продукции.

ООО "Парк высоких технологий" создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от пятого ноября 2012 года. В Парке создана необходимая инфраструктура, материально-техническая база и структуры управления для проведения исследований в сферах ИКТ, телекоммуникаций и космической связи, энергетической эффективности, разработки новых высоких технологий.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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