Госплатежи интегрированы в платежную систему Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Оплата таможенных штрафов и штрафов за нарушение правил дорожного движения интегрирована в платежный портал hesab.az, сообщили Trend во вторник в компании Goldenpay (оператор портала).

Как сказали в компании, интеграция госплатежей осуществлена поверх системы AsanPay, а клиринговые услуги оказываются со стороны Unibank.

«В ближайшей перспективе в портал планируется интегрировать налоговые платежи. В целом же предусматривается интеграция всех видов государственных платежей», - сказали в компании.

Портал hesab.az позволяет производить с помощью банковских карт онлайн-оплату коммунальных услуг, услуг мобильной и стационарной связи, интернет-услуг и услуг кабельного ТВ. В то же время пользователям доступны услуги погашения банковских кредитов и онлайн-страхования. Число зарегистрированных пользователей на портале превышает 300 тысяч.

Компания Goldenpay, как сказали ранее в компании, ведет работы по обновлению web-интерфейса платежного портала hesab.az и одноименного мобильного приложения, которые будут доступны пользователям к середине года.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @h_veliyev

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