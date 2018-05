Двойной интернет от Bakcell в честь 100-летия АДР

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell объявила о начале специальной кампании по случаю отмечающегося на государственном уровне столетия со дня образования Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Являясь одной из самых крупных национальных компаний, Bakcell высоко ценит как граждан Азербайджана, так и историю и традиции нашей страны. Одновременно с этим, будучи инновационным оператором, хорошо понимающим нужды и пожелания современных пользователей мобильной связи, Bakcell предлагает самые инновационные и качественные телекоммуникационные услуги по выгодным ценам.

Чтобы отметить столетие со дня образования АДР вместе со своими абонентами, Bakcell предлагает абонентам CIN и Klass на 100 процентов больше интернета, без какой либо дополнительной платы, в рамках кампании, которая пройдет с 1 по 31 мая 2018 года.

Так, по условиям специальной кампании, каждый абонент кто приобретет интернет пакет в размере 1Гб и больше в течение всего мая, получит такой же объем трафика в подарок. Двойной интернет-трафик можно будет использовать в течение одного месяца. Благодаря этой беспрецедентной кампании, абоненты Bakcell смогут получить до 20 гигабайт бесплатного интернета в подарок.

Чтобы воспользоваться предложением, абоненты должны будут приобрести один из участвующих в кампании интернет-пакетов (1GB, 1.5GB, 3GB, 5GB, 10GB или 20GB).

Отметим, что после истечения срока использования и при наличии достаточных средств на балансе номера, все Интернет пакеты обновляются автоматически. По окончании трафика в рамках используемого пакета, будет активирована услуга «высокая скорость».

Более подробную информацию о кампании можно получить на странице https://www.bakcell.com/ru/double_internet_as_a_100th_anniversary_treat

Чтобы удовлетворить растущие потребности абонентов в услугах мобильного интернета, компания Bakcell предлагает инновационные и выгодные решения для современных пользователей смартфонов. Благодаря инвестициям в высококачественную сеть 4G, абоненты Bakcell имеют возможность пользоваться всеми преимуществами технологии LTE и самой лучшей мобильной сети в стране. Ультрасовременная технология LTE Advanced, применяемая компанией Bakcell, способна обеспечивать скорость, достигающую 225 Мбит/с.

Bakcell продолжит радовать своих абонентов инновационными услугами, созданными на основе самых последних технологий, а также выгодными кампаниями, высоким качеством и большим охватом сети.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий).

После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Абшеронского полуострова, жители таких городов, как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиязань, имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в Баку и других крупных городах страны.

