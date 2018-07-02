Оплата штрафов ПДД в Азербайджане стала доступна в терминалах eManat

БАКУ /Trend/ - Услуга оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и таможенные платежи стали доступны через платежные терминалы eManat, сказали Trend во вторник в компании Modenis (технический центр по установке и сервисной поддержке платежных терминалов eManat).

Как сказали в компании, работы по интеграции осуществлены поверх системы AsanPay.

«Мы намерены расширить сотрудничество с AsanPay, что позволит увеличить число государственных платежей в сети терминалов eManat», - сказали в компании.

Терминалы eManat предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и других. Они установлены в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры и супермаркеты).

Общее число терминалов eManat достигает 2,2 тысячи единиц. В терминальной сети представлено свыше 160 платежных услуг.

В настоящее время на рынке платежных терминалов Азербайджана присутствуют также устройства e-GovPay, MilliÖN, ExpressPay, "ASAN Ödəniş", Easypay, Pulpay и платежные терминалы Международного банка Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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