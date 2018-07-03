20 cтудентов пройдут стажировку в Azercell

3 июля 2018 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена победителей летней студенческой программы стажировки, объявленной ООО Azercell Telekom за 2018 год.

20 студентов, обучающихся в вузах страны по различным специальностям, в том числе и студенты группы «SABAH» министерства образования, получили возможность принять участие в летней программе стажировки компании Azercell. В ходе мероприятия «Первый день в Azercell», состоявшегося с участием студентов-победителей была предоставлена информация о программе стажировки и деятельности компании. Летняя программа стажировки Azercell, которая продлится до первого сентября, позволит студентам последнего курса вузов страны применить приобретенные ими теоретические знания в реальной рабочей обстановке, приобрести определенный опыт в сфере телекоммуникаций, принять участие в интересных и ответственных проектах, а также построить будущую карьеру.

Для сведения отметим, что предварительный отборочный этап программы стажировки включает оценку представленных форм заявок. Отбор студентов и выпускников, получивших приглашение на очередной этап, осуществлен путем проведения различных тестов, заданий и собеседований. В процессе оценивания были рассмотрены академическая деятельность, теоретические знания по специальностям и интересы студентов и выпускников. Последний отборочный тур состоялся в форме собеседований с участием представителей компании Azercell.

Отметим, что в рамках данной летней студенческой программы стажировки, проводимой с 2008 года, в Azercell прошли стажировку 156 студентов, включая 16 студентов группы «SABAH». 20 из стажеров получили трудоустройство в компании. Добавим, что в целях поддержки студентов с высокими академическими показателями в процессе становления их специалистами соответствующей области, компания Azercell реализует программу зимней стажировки, стипендиальную программу и региональные программы.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Azercell задействовала переносные генераторы для бесперебойной работы базовых станций
ИКТ 15:27
IT-компания Азербайджана разработала ПО для управления сервисом «Подписанный звонок»
ИКТ 28 июня 12:54
Центр Barama проведет в Баку семинар «A 'Startup 2018»
ИКТ 28 июня 07:05
Мобильный оператор Азербайджана повышает тариф на интернет в рамках проводимых кампаний
ИКТ 23 июня 09:55
«Детская горячая линия» стала доступна в Гекгельском районе Азербайджана
Общество 13 июня 21:18
Объявлен лучший стартап Азербайджана (ФОТО)
ИКТ 9 июня 10:55
Следующий стартап-тур пройдет в Губе
ИКТ 7 июня 20:13
Azercell открыла очередной эксклюзивный магазин в Сальяне (ФОТО)
ИКТ 4 июня 15:12
Azercell проводит акцию по защите прав детей (ФОТО)
ИКТ 1 июня 14:25
Посол Израиля в Азербайджане посетил Центр Barama компании Azercell (ФОТО)
ИКТ 31 мая 20:04
Azercell представил Азербайджан на XXV выставке TIBO-2018
ИКТ 21 мая 19:45
Azercell предложила новые вакансии на карьерной выставке (ФОТО)
ИКТ 21 мая 13:19
Azercell развернул сеть 4G Масаллы и Джалилабаде
ИКТ 17 мая 16:46
Мобильный оператор Азербайджана отменил решение о повышении цен на SMS
ИКТ 16 мая 10:06
Стали известны победители “Barama Hackathon 2018”
Бизнес 14 мая 08:51
Azercell объявляет о начале новой кампании для своих абонентов
ИКТ 12 мая 09:20
Центр Barama компании Azercell продолжает поддерживать юных стартаперов (ФОТО)
ИКТ 11 мая 19:13
Azercell на ярмарке вакансий для студентов и выпускников с ограниченными возможностями (ФОТО)
ИКТ 7 мая 19:30