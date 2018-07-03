20 cтудентов пройдут стажировку в Azercell

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена победителей летней студенческой программы стажировки, объявленной ООО Azercell Telekom за 2018 год.

20 студентов, обучающихся в вузах страны по различным специальностям, в том числе и студенты группы «SABAH» министерства образования, получили возможность принять участие в летней программе стажировки компании Azercell. В ходе мероприятия «Первый день в Azercell», состоявшегося с участием студентов-победителей была предоставлена информация о программе стажировки и деятельности компании. Летняя программа стажировки Azercell, которая продлится до первого сентября, позволит студентам последнего курса вузов страны применить приобретенные ими теоретические знания в реальной рабочей обстановке, приобрести определенный опыт в сфере телекоммуникаций, принять участие в интересных и ответственных проектах, а также построить будущую карьеру.

Для сведения отметим, что предварительный отборочный этап программы стажировки включает оценку представленных форм заявок. Отбор студентов и выпускников, получивших приглашение на очередной этап, осуществлен путем проведения различных тестов, заданий и собеседований. В процессе оценивания были рассмотрены академическая деятельность, теоретические знания по специальностям и интересы студентов и выпускников. Последний отборочный тур состоялся в форме собеседований с участием представителей компании Azercell.

Отметим, что в рамках данной летней студенческой программы стажировки, проводимой с 2008 года, в Azercell прошли стажировку 156 студентов, включая 16 студентов группы «SABAH». 20 из стажеров получили трудоустройство в компании. Добавим, что в целях поддержки студентов с высокими академическими показателями в процессе становления их специалистами соответствующей области, компания Azercell реализует программу зимней стажировки, стипендиальную программу и региональные программы.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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