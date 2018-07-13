В Азербайджане будут выработаны общие правила использования кабельной сети

13 июля 2018 17:58 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Предпринимателям Азербайджана продемонстрированы преимущества технологии блокчейн
ИКТ 28 июня 18:58
Очередные «Дни стартап» пройдут в одном из учебных центров Азербайджана
ИКТ 25 июня 13:42
В Азербайджане предлагается упростить регулирование политики конфиденциальности персональных данных
ИКТ 24 мая 20:57
В Азербайджане создан центр изучения и развития рынка криптовалют и блокчейн
ИКТ 6 апреля 13:39
В Азербайджане создается центр изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн
ИКТ 16 марта 12:24
В Азербайджане упрощено использование е-подписи
ИКТ 21 сентября 2016 12:50
Лента новостей
Евросоюз призвал ускорить переговоры об отношениях с Британией после Brexit
Европа 19:55
В первом полугодии отмечался рост прибыли госпредприятий центрального подчинения КНР
Китай 19:48
В МИД Финляндии назвали время встречи Путина и Трампа
Европа 19:39
Китай открыл первый регулярный авиарейс с острова Хайнань в Европу (ФОТО)
Китай 19:27
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане в выходные дни
Общество 19:08
В первом полугодии внешнеторговый оборот Китая вырос на 7,9%
Китай 18:55
Мэй заключит с США соглашение о свободной торговле после Brexit
Европа 18:52
Азербайджанские судьи будут оценивать выступления гимнастов на юношеских Олимпийских играх
Общество 18:52
Россия отменила ограничения на поставки продукции с трех молзаводов Казахстана
Казахстан 18:48