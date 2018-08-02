"Лаборатория Касперского": Из-за частых атак на финсектор по всему миру банки Азербайджана стали больше внимания уделять вопросам кибербезопасности

2 августа 2018 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самые сложные системы защиты должны использоваться в финансовых организациях, а также на объектах критической инфраструктуры – промышленность, телекоммуникации, инфраструктурные объекты и т.д. Об этом сказал официальный представитель компании «Лаборатория Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

По его словам, финансовые учреждения чаще других оказываются целью атак, поэтому они нуждаются в специализированной защите. Адаптивная стратегия кибербезопасности обеспечит надежную защиту компаний. Это понятие включает в себя обнаружение целевых атак; защиту рабочих мест, банкоматов и терминалов; кибербезопасность облачных сред; аналитику угроз для изолированных сетей; защиту от мошенничества и, конечно же, обучение сотрудников.

«Мы участвовали в расследовании и отражении ряда атак на банковский сектор страны. Из-за частых атак на финансовую сферу по всему миру банки Азербайджана начинают уделять больше внимания вопросам кибербезопасности, внедрять самые последние решения не только по защите компьютеров, но и комплексные методы защиты от целевых атак, вроде Kaspersky Anti Targeted Attack Platform», - отметил Мушвиг Мамедов.

Кроме того, в последнее время не только финансовые организации стали более серьезно относиться к обучению своих сотрудников правилам поведения в вопросах, связанных с информационной безопасностью: «В этом процессе многим помогают решения "Лаборатории Касперского", позволяющие организовывать тестовые фишинговые атаки на сотрудников компаний для проверки их знаний. Этот процесс геймифицирован, поэтому позволяет донести до любого обычного сотрудника, не обладающего углубленными компьютерными знаниями, что такое кибербезопасность, как это важно, как защитить себя и компанию, в которой ты работаешь. Необходимо, чтобы сотрудники понимали всю ответственность, которая на них ложится, когда они просто включают компьютер, приходя в офис».

Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform – инновационная платформа, предназначенная для проактивного выявления сложных угроз и минимизации рисков и последствий разрушительного влияния кибератак. Используя новейшие технологий машинного обучения и самых актуальные сведения об угрозах, получаемые из облачных инфраструктур, решение помогает компаниям своевременно распознавать скомпрометированные системы, целевые атаки и сложные угрозы, тем самым надежно защищая от них.

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