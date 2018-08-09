93% абонентов высоко оценили работу офисов обслуживания клиентов Azercell

БАКУ /Trend/ - За первую половину 2018 года сотрудниками Телефонного центра компании Azercell были решены 92 процента из 2 302 обращений абонентов.

ООО “Azercell Telekom”, создавшее и внедряющее инновационную и отвечающую международным стандартам модель системы клиентского обслуживания в Азербайджане, постоянно осуществляет мониторинг и совершенствование своей деятельности в этой области. Так, в опросе по определению уровня удовлетворенности клиентов, регулярно проводимого компанией среди своих абонентов, за первую половину 2018 года Azercell продемонстрировал высокий результат, равный 93 процентам. Оперативное и качественное обслуживание Azercell также отражено и в принципе работы представителей онлайн абонентской службы и клиентского обслуживания посредством социальных сетей. Так, сотрудники онлайн абонентской службы компании отреагировали на 105 000 запросов абонентов, а на своей корпоративной Facebook странице сотрудники Azercell показали 100%-й результат по оперативности реагирования на запросы абонентов. Именно благодаря этому положительному показателю, в первом квартале 2018 года Azercell в очередной раз была удостоена сертификата “Socially Devoted” международной службы “Socialbakers”. Компания, также, ответив на все вопросы абонентов в социальной сети Twitter, продемонстрировала самые высокие результаты среди местных операторов мобильной связи.

Офисы обслуживания клиентов Azercell в первую очередь придерживаются принципов конфиденциальности, точности, нейтральности и оперативности при изучении и обработке обращений от 4,5 миллионной абонентской семьи. Компания, стремящаяся повысить уровень удовлетворенности своих абонентов, с первых дней своей деятельности, внимательно изучает все отзывы и предложения поступающие от них. Следует отметить, что деятельность и качество услуг в офисах обслуживания клиентов и телефонном центре Azercell регулярно оцениваются и сертифицируются международными аудиторскими компаниями. Телефонный центр Azercell был удостоен международного сертификата качества ISO 18295 и ISO 10002:2014 как показатель внедрения системы качественного управления в своей деятельности и высокого уровня организации работы с абонентами по решению их жалоб. Для сведения отметим, что в 1998 году Azercell открыла свой первый Телефонный Центр, работающий в режиме 7/24, а в 2009 создала первый Региональный Телефонный центр в г. Гянджа. Azercell также впервые в нашей стране презентовал портал онлайн абонентской службы в 2011 году. В 2014 году компания Azercell стал первой компанией в Азербайджане, измеряющей индекс лояльности абонентов (NPS). На сегодняшний день в Баку функционируют 7, а в регионах 27 “Azercell Ekspress” офисов. Кроме того, в Баку функционируют 5, а в регионах 5 офисов обслуживания клиентов Azercell, а также пункты регистрации Azercell располагаются в трех Центрах «ASAN Xidmət» в Баку. Все вышеупомянутые показатели говорят о том, что для Azercell абонент всегда находится в центре внимания и его обеспечение высоким уровнем обслуживания является для компании приоритетным.

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ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием трех услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат “İnvestors İn People” (Инвестиции в человеческий капитал).

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