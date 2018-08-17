Новое назначение в структурном подразделении Минсвязи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ильхам Эфендиев назначен заместителем генерального директора производственного объединения «Телерадио», министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

Ранее Эфендиев возглавлял должность главного инженера государственного управления по радиочастотам.

ПО «Телерадио» предоставляет услуги наземного эфирного цифрового вещание стандарта DVB-T/T2, спутникового вещания DVB-S, радио и спутниковой связи. Предприятие также занимается проектированием и эксплуатацией антенно-фидерных систем FM Радио и ТВ передатчиков, оказывает технические услуги оборудованию частных радио и ТВ компаний, нефтяным компаниям и др.

Производственное объединение сотрудничает с такими известными международными вендорами как Kvant-Efir, Vigintos Elektronika, Axcera, Tandberg, Нarmonic, Harris, Rohde&Schwarz и другими компаниями, закупая и устанавливая новейшее теле и радио оборудование.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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