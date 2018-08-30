Крупный DATA-центр Азербайджана получил статус Microsoft по программе CSP

30 августа 2018 15:42 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Microsoft: искусственный интеллект внедрили 27% компаний в мире
В мире 16 августа 17:06
Azintelecom привлекает экспертные услуги для DATA-центра
ИКТ 13 августа 14:58
Azintelecom создает систему хранения данных
Тендеры 6 августа 11:04
Госведомство Азербайджана закупает 30 тысяч лицензий Microsoft
ИКТ 12 июля 11:49
DATA-центр Азербайджана запустит «облачный» сервис использования бизнес-приложений
ИКТ 8 июня 15:46
Facebook передал данные пользователей производителям гаджетов
ИКТ 4 июня 11:11
Лента новостей
Лолита: Азербайджан уже живет в 23 веке, а по хлебосольности нужно дать "Оскара" (ФОТО)
Интервью 15:44
Крупный белорусский производитель спиртных напитков в разы увеличит экспорт в Азербайджан
Бизнес 15:37
Азербайджанская СК нацелена на увеличение охвата добровольного медстрахования (Эксклюзив)
Бизнес 15:31
У Казахстана нет проблем с экспортом нефти - вице-министр энергетики Казахстане
Казахстан 15:30
Великобритания и Нигерия договорились расширить сотрудничество в сфере безопасности
Европа 15:15
Япония и КНР договорились о расширении финансового сотрудничества
Другие страны 15:13
В МИД РФ прокомментировали возможные военные действия в Персидском заливе
Россия 15:09
Прекрасный мир Азербайджана на 100-летие Эстонии (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:06
ЕБРР прорабатывает финансирование новых проектов в белорусских рублях
Беларусь 14:59