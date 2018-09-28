Ребрендинг Nar: оператор представил свой новый фирменный стиль (ФОТО)

28 сентября 2018 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана - ООО Azerfon (торговая марка Nar) - презентовал обновленный логотип и слоган.

Презентация нового логотипа прошла в пятницу в отеле Four Seasons Baku и по этому случаю компания организовала пресс-конференцию для СМИ.

Компания обновила логотип для придания визуальному стилю инновативности и динамичности, заложенных в новом слогане "Потому что достоен большего" (Çünki daha çoxuna layiqsən). В логотипе сохранены ключевые элементы бренда Nar.

Визуально логотип не претерпел изменений, за исключением цветовой гаммы которая стала более светлой и привлекательной для глаз, что ассоциируется с зёрнами спелого граната.

В ходе мероприятия был представлен также новый рекламный фильм Nar.

Последний раз Azerfon провела ребрендинг в апреле 2015 года, представив свой новый логотип и слоган «Gəlin birlikdə böyüyək» (Давайте развиваться вместе), отражающий новое позиционирование. Новый фирменный стиль был разработан Лондонским агентством по стратегическому брендингу и дизайну Landor.

Компания Azerfon начала свою деятельность 21 марта 2007 года. В настоящее время число абонентов компании превышает два миллиона. Сетью оператора охвачено 93 процента территории страны.

(Автор: Гусейн Велиев)

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