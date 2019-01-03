Оглашена сумма инвестиций на расширение широкополосной сети в Баку

3 января 2019 12:20 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Оператор связи Баку закупает оборудование Alcatel Lucent
ИКТ 28 декабря 2018 10:22
Узбекистан улучшил позиции в рейтинге стран по скорости интернета
ИКТ 17 декабря 2018 12:24
Оператор связи Баку приобретет у Nokia телекоммуникационное оборудование
ИКТ 5 декабря 2018 15:43
Медная кабельная инфраструктура связи в Азербайджане будет полностью заменена «оптикой»
ИКТ 29 ноября 2018 17:53
Оператор связи Баку расширяет покрытие сетей GPON и LTE
Тендеры 27 ноября 2018 14:07
Компьютерный парк азербайджанских школ будет обновлен
ИКТ 9 октября 2017 13:01
Лента новостей
Кредитование регионов Азербайджана выросло на 16%
Финансы 13:28
В Сирии восстановлено 30963 жилых домов
Арабские страны 13:28
Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений за 2018 год
ИКТ 13:28
Израильские специалисты создали средство для борьбы с раком
Израиль 13:18
SOCAR Georgia рассказала о планах на 2019 год
Энергетика 13:17
Генштаб Турции сообщил о проведении очередной операции на севере Ирака
Турция 13:17
В 2019 году Баку станет центром крупномасштабных соревнований по различным гимнастическим дисциплинам
Общество 13:15
Правительство России выделит регионам 31,367 млрд рублей субвенций на лекарства
Россия 13:05
Аниматор Walt Disney Дон Ласк умер в возрасте 105 лет
США 13:00