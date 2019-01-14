В Узбекистане будет создан технопарк программных продуктов

14 января 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане будет создан технопарк программных продуктов и информационных технологий, передает Trend в понедельник со ссылкой на узбекские СМИ.

Правительство Узбекистана издало постановление "О мерах по созданию Технологического парка программных продуктов и информационных технологий".

Технопарк расположится в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

В документе отмечается, что министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана достигнута договоренность с обществом парков программных технологий при министерстве электроники и информационных технологий Индии о создании технопарка.

Технопарк будет создавать благоприятные условия для развития и производства конкурентоспособной продукции и услуг в сфере информационных технологий, продвижения их на внутреннем и внешнем рынках, стимулирования инновационных разработок.

Также технопарк будет предоставлять своим резидентам необходимую инфраструктуру и современные лаборатории для развития деятельности, оказывать им финансовые, маркетинговые, юридические и консалтинговые услуги, услуги бизнес-акселератора.

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