Azercell делает доступным мобильный интернет и за рубежом

БАКУ /Trend/ - ООО “Azercell Telecom”, будучи лидером на телекоммуникационном рынке Азербайджана, сделал интернет не только более доступным по цене, но и более простым в использовании для абонентов, путешествующих за границу. Во избежание непредвиденных затрат абонентов на мобильный интернет за рубежом, Azercell запустил мобильный интернет-пакет для использования в роуминге еще в июле 2018 года.

Теперь в таких популярных направлениях, как Турция, Грузия, США, Катар, Беларусь, Финляндия, Узбекистан и Новая Зеландия, абоненты Azercell могут пользоваться мобильным интернет-пакетом без необходимости выбора сети приоритетного оператора, так как пакет действителен в стране во всех сетях. Необходимо отметить, что компания ведёт активную работу для расширения списка стран, в которых не будет надобности в ручном выборе оператора.

Следует отметить, что абонентам Azercell для пользования интернет-услугами в роуминге представлены два пакета: 1GB интернет-трафика за 19,90 AZN либо 400 МБ за 9,90 AZN. Эти пакеты действительны в сети более чем 70 операторов, функционирующих в 50 странах мира, число которых постоянно увеличивается.

Интернет-роуминг пакеты Azercell основываются на трех основных принципах:

- Доступность (нет необходимости отключать интернет в роуминге, можно постоянно оставаться на связи с родными)

- Управление затратами (без неожиданностей. Вы заранее знаете ваши затраты)

- Простота использования (ясные и четкие цены)

Azercell и в будущем продолжит радовать своих абонентов, делая доступ к высококачественному мобильному интернету намного дешевле даже за рубежом!

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