При поддержке Azercell прошел семинар "Узнайте, как создать сайт за 1 день"

БАКУ /Trend/ - Первый бизнес-инкубатор Азербайджана - Центр инноваций и предпринимательства "Barama", который собирается отмечать 10-летие своей деятельности, при поддержке ООО "Azercell Telecom" и PASHA Bank, продолжает вносить свой вклад в развитие сферы информационных технологий в стране, сообщает во вторник Trend со ссылкой на мобильного оператора.

Центр, используя свой богатый опыт связи с профессиональными наставниками и поддержку влиятельных сотрудников, в очередной раз собрал студентов вместе и предоставил молодым талантам возможность реализовать свои идеи. Так, при поддержке Центра, стартапом "Owbike" был проведен семинар для студентов на тему "Узнайте, как создать сайт за 1 день".

В ходе семинара студенты были обучены поиску компаний, которые нуждаются в создании сайта, исследованию рынка, правильной подготовке контента веб-сайтов, а также созданию и представлению сайтов для компаний в рамках системы "Owbike". На тренинге также были обсуждены такие темы, как преимущества качественно подготовленных сайтов для компаний, определение правильной стратегии контента и другие актуальные темы. Цель семинара заключается в том, чтобы научить студентов основам специальности «Управление контентом» (Content Management) и содействовать их будущей профессиональной деятельности в этом направлении. Стартап "Owbike" и впредь продолжит проведение бесплатных семинаров.

Отметим, что стартап "Owbike", резидент Центра инноваций и предпринимательства "Barama" - это система создания облачного сайта. Предприниматели с помощью этой системы, не обладая какими-либо техническими знаниями, имеют возможность с легкостью создать бизнес сайт, который увеличит их доходы. Для сведения отметим, что Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" ООО "Azercell Telecom" - это проект, созданный для поддержки предпринимательства в Азербайджане. Центр в основном поддерживает проекты и стартапы, которые функционируют в области информационных технологий и содействует их трансформации в независимую компанию.

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