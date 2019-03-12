Компания Azercell присоединилась к "Неделе кибербезопасности"

БАКУ /Trend/ - Впервые в Азербайджане с 11 по 15 марта 2019 года проходит международная "Неделя кибербезопасности", организованная министерством транспорта, связи и высоких технологий, с целью повышения осведомленности в области кибербезопасности, формирования культуры кибербезопасности и обеспечения защиты информационных процессов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию Azercell.

Одним из основных направлений "Недели кибербезопасности" является обеспечение безопасности детей в виртуальном мире. ООО “Azercell Telecom”, активный участник мероприятия, имеет большой опыт в этой области. Отметим, что в рамках ”Недели кибербезопасности" Azercell проводит в общеобразовательных учреждениях тренинги для детей, их родителей и учителей на тему безопасного пользования интернетом. С 4 по 7 марта в Шамкире при поддержке Azercell “Центром развития учителей Азербайджана” был проведён тренинг по теме ”Интернет-безопасность и цифровое гражданство". Следует отметить, что на тренинге приняли участие 166 школьников, 38 учителей и родителей.

В ходе тренингов, участникам предоставляется информация об опасностях на пространствах интернета, который стал неотъемлемой частью жизни как взрослых, так и детей. На тренингах, в которых принимает участие сотни слушателей, школьникам прививается понятие кибербезопасности, изучаются степень и причины опасности интернета. Дети имеют возможность ознакомиться с безопасными порталами и обучиться правилам пользования безопасными поисковыми сайтами. В ходе тренингов рассказывается об опасных играх в интернете, экстремизме, способах борьбы с кражей финансовых данных и частной информации людей, предоставляется подробная информация об интернет-безопасности, безопасной домашней среде, трудностях, с которыми могут столкнуться ученики. На тренингах родители и учителя обучаются защите устройств от киберугроз, кибербезопасности логинов и паролей, безопасным методам обмена, получают рекомендации по эффективному пользованию интернетом, предоставляются списки безопасных ресурсов, созданных для детей, а также материалы, обучающие основам безопасного пользования интернетом.

Следует отметить, что подобные тренинги, которые проводятся в разных регионах Азербайджана для школьников, родителей и учителей по инициативе Azercell, будут организованы компанией и в будущем. Очередной тренинг ООО “Azercell Telecom” в рамках "Недели кибербезопасности" состоится 11-15 марта в Гяндже.

Поскольку количество и охват киберугроз в мире расширяются, все чаще возникает потребность в системах и программах родительского контроля. С этой точки зрения программа «Azercell Plus Защита», которая реализуется уже 3 года, имеет большое значение. В состав этой программы входят услуги «Универсальная защита», «Защита для Android» и «Родительский контроль», разработанные для обеспечения безопасности детей в cети. Это приложение позволяет контролировать публикации и изменения в списке друзей ребенка в социальных сетях, быть в курсе групп, в которых он состоит, определять местонахождение и устанавливать безопасную область нахождения.

Отметим, что в числе целей “Недели кибербезопасности” важное место занимает повышение уровня осведомленности населения в этой области. В рамках недели при поддержке различных структур будут организованы различные форумы, мероприятия и конкурсы.

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