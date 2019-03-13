Программа развития ООН высоко оценивает меры по развитию сферы ИКТ в Азербайджане

13 марта 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Программа развития ООН высоко оценивает предпринимаемые Азербайджаном шаги для развития сферы ИКТ и полному переходу к системе "электронное правительство".

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказала заместитель главы Программы развития ООН, директор регионального бюро по Европе и СНГ Мирьяна Эгге на VI Региональном форуме по интернет-управлению в Баку, посвященном кибербезопасности

Она отметила, что интернет и информационные технологии являются важной составляющей жизни общества.

"Итернет - это, в первую очередь, образование. Нужно использовать его во благо", - добавила Эгге.

Говоря о роли регионального форума, Эггер отметила, что он создаст новые возможности изучить потенциал интернет-технологий и возможности избежать киберугроз.

В среду в Баку в рамках «Недели кибербезопасности» проходит VI Региональный форум по интернет-управлению на тему «Кибербезопасность: наша общая ответственность». Организаторами мероприятия являются министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Программа развития ООН. Форум собрал местных и зарубежных экспертов, которые обсудят текущую ситуацию и предстоящие задачи в сфере обеспечения кибербезопасности, безопасный интернет, инновативные решения в сфере кибербезопасности и другие вопросы.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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