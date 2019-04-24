В ближайшее время в Азербайджане запустится новый портал е-правительства

БАКУ /Trend/ - В следующем месяце в Азербайджане запустится новый портал е-правительства (mygov.az).

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал журналистам директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров.

Директор центра отметил, что на сайте mygov.az можно будет воспользоваться услугами ASAN Pay. С помощью портала граждане получат доступ ко всем услугам различных структур и компаний, которые подключаться к системе.

По его словам, в настоящее время завершаются работы по подключению услуг к сайту.

ASAN Pay позволяет произвести оплату свыше 541 вида услуг, включая банковские, мобильные, коммунальные, лизинговые, налоговые, миграционные, судебные и другие услуги.

Также на сегодня установлено более чем десять тысяч терминалов оплаты ASAN Pay.

Отметим, что сегодня в Центре развития электронного правительства состоялась презентация новых услуг электронной системы ASAN Pay и портала Mygov.az.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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