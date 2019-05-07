Azercell объявляет набор в новую платную программу стажировки

7 мая 2019 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Azercell объявляет новую платную программу стажировки «Azercell-Lab», сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Компания Azercell предлагает два направления инкубационного центра «Azercell-Lab»: «It-lab» и «Business-lab». Таким образом, Azercell предлагает студентам бакалаврам и магистрам, а также молодым людям, уже получившим высшее образование присоединиться к «It-lab» и «Business-lab». «It-lab» и «Business-lab» Azercell предоставляют студентам уникальную возможность для личностного роста, построения карьеры в профессиональной среде, приобретения ценного опыта в сфере телеком, принимая участие в проектах компании.

Цель этого проекта заключается в том, чтобы поддержать студентов, которые интересуются цифровыми технологиями и пробудить в них интерес получить более широкое представление о последних тенденциях в сфере телеком.

Отметим, что приём заявок уже открыт и будет продолжаться до 20-го мая. Те, кто удачно пройдут процесс отбора, с 1-го июля начнут стажировку в компании.

В частности, «IT-lab» и «Business-lab» Azercell – это 6-ти месячная платная программа стажировки. Стажёры также будут участвовать в различных тренингах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании Azercell.

Если ты гибкий, творческий человек, с инновационным подходом и лидерскими качествами, тогда Мы ищем именно тебя! Не упусти возможность создать Цифровое Будущее с Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/company/career/development_oportunities/lab/

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Международный Банк Азербайджана, KOBIA и ASAN Радио представили передачу "Sahibkar vaxtı" (ФОТО)
Финансы 19:30
Посольство Азербайджана в России пресекло армянскую провокацию в МГУ
Нагорно-карабахский конфликт 19:18
Азербайджанская компания отмечает снижение спроса на аренду вантузов для сэндвич-панелей
Бизнес 18:27
АБР о техпомощи в рамках проекта «Шах Дениз-2»
Энергетика 17:38
ASE Express увеличила объем грузоперевозок по ж/д Баку-Тбилиси-Карс
Бизнес 17:11
Азербайджан приступил к поставкам топлива в новый аэропорт Стамбула
Энергетика 16:23
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского регионального пункта заготовки шерсти и красильных растений ОАО "Азерхалча" (ФОТО)
Политика 19:43
Международный Банк Азербайджана, KOBIA и ASAN Радио представили передачу "Sahibkar vaxtı" (ФОТО)
Финансы 19:30
Роботы на сцене: первая репетиция Чингиза Мустафаева на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 19:27
В Ашхабаде состоялись туркмено-российские переговоры на высоком уровне
Туркменистан 19:18
Посольство Азербайджана в России пресекло армянскую провокацию в МГУ
Нагорно-карабахский конфликт 19:18
ForteBank занял четвертое место по объему активов среди банков Казахстана
Финансы 19:08
В Грузии значительно активировался рынок облигаций
Финансы 19:07
Samsung и Узбекистан подписали соглашение о модернизации почтовой инфраструктуры
Бизнес 19:07
Новшество от Международного Банка Азербайджана – сервис “e-PIN”
Финансы 19:07