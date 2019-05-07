Azercell объявляет набор в новую платную программу стажировки

БАКУ /Trend/ - Azercell объявляет новую платную программу стажировки «Azercell-Lab», сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Компания Azercell предлагает два направления инкубационного центра «Azercell-Lab»: «It-lab» и «Business-lab». Таким образом, Azercell предлагает студентам бакалаврам и магистрам, а также молодым людям, уже получившим высшее образование присоединиться к «It-lab» и «Business-lab». «It-lab» и «Business-lab» Azercell предоставляют студентам уникальную возможность для личностного роста, построения карьеры в профессиональной среде, приобретения ценного опыта в сфере телеком, принимая участие в проектах компании.

Цель этого проекта заключается в том, чтобы поддержать студентов, которые интересуются цифровыми технологиями и пробудить в них интерес получить более широкое представление о последних тенденциях в сфере телеком.

Отметим, что приём заявок уже открыт и будет продолжаться до 20-го мая. Те, кто удачно пройдут процесс отбора, с 1-го июля начнут стажировку в компании.

В частности, «IT-lab» и «Business-lab» Azercell – это 6-ти месячная платная программа стажировки. Стажёры также будут участвовать в различных тренингах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании Azercell.

Если ты гибкий, творческий человек, с инновационным подходом и лидерскими качествами, тогда Мы ищем именно тебя! Не упусти возможность создать Цифровое Будущее с Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/company/career/development_oportunities/lab/

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