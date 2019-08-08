Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США (ФОТО)

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с Посольством Соединенных Штатов Америки в Азербайджане помогли азербайджанским школьникам принять участие в «Олимпиаде Гениев» в США.

Так, ученики 9 класса из Гянджи – Расул Алиев и Гусейн Алиев представляли нашу страну в категории «Бизнес» на 9-й «Олимпиаде Гениев», которая прошла в Университете Освего, штат Нью-Йорк. На олимпиаде, школьники продемонстрировали робота «РобоАграр», созданного ими на базе конструктора «LEGO technic». Этот робот, предназначенный преимущественно для фермеров, обладает значительным потенциалом для использования в сельском хозяйстве. Наши юные изобретатели получили почетный диплом с отличием в категории «Бизнес». Отметим, что в олимпиаде приняли участие более 2800 школьников из 79 стран.

Компания Bakcell оказывает непрерывную поддержку развитию и образованию молодежи, а также улучшению среды для развития стартапов в Азербайджане. Компания осуществляет программу инкубации, совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Также, С 2014 года, местные стартапы и разработчики, занятые созданием оборудования и программного обеспечения, получают поддержку в воплощении своих идей от центра AppLab компании Bakcell. Эти важные проекты вносят огромный вклад в развитие стартап-экосистемы в стране, и играют значительную роль в формировании культуры стартапов в Азербайджане.

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