В Азербайджане назначено руководство Агентства инноваций

БАКУ/Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева назначены председатель и члены правления Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщили в четверг Trend из министерства, председателем правления Агентства инноваций назначен Турал Керимли, а членами правления - Фариз Гулиев и Айан Керимова.

Турал Керимли родился в 1981 году. Окончил магистратуру факультета международного права Университета «Кавказ». Продолжил образование в области инвестиционных решений и экономики в Школе государственного управления Джона Кеннеди Гарвардского университета.

В 2009-2017 годах руководил группой компаний ISRA. С января 2018 года работал на должности директора Парка высоких технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Фариз Гулиев прежде работал на должности старшего учителся в Бизнес-школе Азербайджанского государственного экономического университета, а Айан Керимова – заведующей отделом поддержки проектов и развития бизнеса ООО «Парк высоких технологий».

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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