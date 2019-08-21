Число абонентов фиксированного интернета в Грузии достигло 900 тыс.

21 августа 2019 20:20 (UTC+04:00)

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