Обновленное приложение Ulduzum от Bakcell: доступ к эксклюзивным скидкам и предложениям

БАКУ/Trend/-Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила обновленную версию мобильного приложения «Ulduzum» , сообщает Trend со ссылкой на оператора .

Абоненты Bakcell, скачавшие приложение «Ulduzum», могут с легкостью найти партнеров программы, получить коды для скидок и информацию о текущих предложениях. Также, новое приложение поможет пользователям узнать о сэкономленных суммах, активированных кампаниях, заработанных «кэшбеках», кодах использованных в течение дня и других преимуществах, предлагаемых в рамках программы лояльности «Ulduzum». Помимо всего, скачав приложение, абоненты смогут принять участие в различных играх и получить призы.

Обновленное мобильное приложение «Ulduzum» для устройств, работающих на операционных системах Android и iOS можно скачать по следующим ссылкам:

https://apple.co/32yW5j5

http://bit.ly/UlduzumApp

Осуществляя одну из самых крупномасштабных программ лояльности в стране, Bakcell обеспечивает своих абонентов эксклюзивными скидками и уникальными возможностями. Сеть партнеров «Ulduzum», уже 5-й год считающаяся одной из самых успешных программ лояльности в Азербайджане, насчитывает более 500 точек продажи и услуг от более 300 местных и международных партнеров.

На сегодняшний день, преимуществами программы «Ulduzum» воспользовались более 3 миллионов абонентов Bakcell.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.