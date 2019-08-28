На Бакинском Олимпийском стадионе стартовал трехдневный Hackathon

28 августа 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команды, получившие возможность участия в соревновании Hackathon, проведут три дня в пределах Бакинского Олимпийского стадиона.

Об этом сказал на пресс-конференции перед открытием соревнования заместитель председателя Azıntelecom Джейхун Алиев, сообщает Trend в среду с мероприятия.

Напомним, что компания AzInTelecom, входящая в систему министерства транспорта, связи и высоких технологий, в партнерстве с компаниями R.I.S.K, Azercell, TrendMicro и Bestcomp проводит конкурс AZCLOUD Hackathon 2019. В ходе «хакатонов» программисты совместно решают различные задачи и разрабатывают IT- проекты.

По словам Алиева, для команд здесь будут организованы все условия.
"За эти дни команды должны представить решение на данные им задания", - сказал он.

Как отметил представитель Azıntelecom Руслан Алиев, соревнования дадут возможность участникам заработать хороший опыт.

Отметим, что право на участие в конкурсе получили 20 команд: JetNails, AVANTI, Espresso Team, Code is Life, Sensais Ninjas, Simplify, 24/7, Just amateurs, Binary Beats, CodeRun, bottom text, Salam, Heaps dont lie, 45 minutes, Code Fathers, Good Fellas, Guardians,The Unknowns, Adroit, Novum Juniors.

Отбор проводился с первого по 31 июля среди 59 команд.

В рамках конкурса для комфортного выполнения технического задания каждой команде на стадионе будут выделены помещения (SkyBox).

Команда, победившая в конкурсе AZCLOUD Hackathon 2019, получит денежный приз в размере 10 тысяч манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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