Инновации и новые технологии важны для развития всех отраслей экономики - министр

28 августа 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для развития всех сфер экономики в Азербайджане важно применение инноваций и новейших технологий. Об этом заявил на открытии международных соревнований Hackathon министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, сообщает в среду Trend с мероприятия.

По словам министра, правительство проводит экономическую политику, нацеленную на реализацию модели инновационного развития, а также совершенствуется законодательная база.

«В Азербайджане уделяется особое внимание улучшению навыков организации и ведения бизнеса малых, средних предпринимателей и стартапов», - сказал Гулузаде.

Также министр отметил важность привлечения молодежи к инновационному развитию.

«Сегодня наблюдается большой спрос на молодежь с инновационным мышлением», - сказал Гулузаде.

Напомним, что организатором конкурса AZCLOUD Hackathon 2019 выступила компания AzInTelecom, входящая в систему министерства транспорта, связи и высоких технологий в партнерстве с компаниями R.I.S.K, Azercell, TrendMicro и Bestcomp.

Право на участие в конкурсе получили 20 команд: JetNails, AVANTI, Espresso Team, Code is Life, Sensais Ninjas, Simplify, 24/7, Just amateurs, Binary Beats, CodeRun, bottom text, Salam, Heaps dont lie, 45 minutes, Code Fathers, Good Fellas, Guardians,The Unknowns, Adroit, Novum Juniors.

Отметим, что отбор проводился с первого по 31 июля среди 59 команд, и соревнования пройдут с 28 по 30 августа.

Конкурс Hackathon продлится 48-72 часа, в течение которых команды должны будут разработать и представить решения заданий.

Команда, победившая в конкурсе AZCLOUD Hackathon 2019, получит денежный приз в размере 10 тысяч манатов.

«AZCLOUD Hackathon 2019» состоится на Бакинском олимпийском стадионе. В рамках конкурса, для комфортного выполнения технического задания, каждой команде будут выделены помещения (SkyBox).

Международные соревнования Hackathon проводятся во многих странах, на них программисты совместно решают различные задачи и разрабатывают IT-проекты.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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