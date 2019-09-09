В Азербайджане будет реализован проект Open Banking Lab

БАКУ /Trend/ - Центр инкубации и аккредитации INNOLAND при государственном Агентстве по обслуживанию граждан и социальных инноваций (ASAN) совместно с Bank Respublika проведет проект Open Banking Lab, сообщает Trend со ссылкой на Агентство.

Проект пройдет для финтех-стартапов при поддержке Палаты по надзору над финансовыми рынками.

В рамках 16 недельного проекта финтех-стартаперы смогут представить свои проекты, как в индивидуальной форме, так и в групповой.

Стартаперы, прошедшие предварительный отбор получат возможность участия на проекте. А отличившимся участникам будет предоставлен допуск к интерфейсу Open API, который тестируется в Bank Respublika.

Последний день регистрации – четвертое октября.

Более подробную информацию можете получить на сайте.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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