Компания Bakcell в короткие сроки осуществила крупномасштабное развертывание сети LTE в Азербайджане

12 сентября 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, осуществила самое крупномасштабное развертывание сети LTE в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на мобильного оператора.

Всего за 4 месяца, с мая 2019 года, Bakcell было установлено более 1000 новых базовых станций LTE, поддерживающих технологию 4.5G. Подобный проект впервые осуществляется в Азербайджане и всем регионе.

Сегодня, благодаря более 2700 базовым станциям 4G, Bakcell имеет самую большую сеть 4G в стране, по зоне покрытия и емкости, охватывая почти 91% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Компания Bakcell использует технологию LTE-Advanced Carrier Aggregation (повышенная агрегация несущих частот), тем самым обеспечив поддержку скоростей до 225 мегабит в секунду в своей сверхскоростной сети 4G. Тот факт, что сеть Bakcell является одной из немногих сетей в мире использующих агрегацию несущих частот с технологией LTE-Advanced, является предметом особой гордости для компании. Благодаря этой технологии, пользователи Bakcell могут просматривать и загружать видео-контент высокой четкости и даже формата 4K, получают возможность мгновенного доступа к потоковым видео в формате HD, прямым трансляциям спортивных и концертных мероприятий, а также к сложным приложениям последнего поколения.

Отметим, что компания Bakcell стала первым мобильным оператором в Азербайджане, осуществившим коммерческий запуск услуг 4G, и запустившим сеть 4G в бакинском метро.

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