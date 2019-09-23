Азербайджан принял участие в заседании Комиссии ООН по широкополосной связи

БАКУ/Trend/ - В Нью-Йорке (США) состоялось ежегодное заседание Комиссии ООН по широкополосной связи в интересах устойчивого развития, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Азербайджан на встрече представили министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, первый заместитель министра Али Абдуллаев и заведующий отделом международного сотрудничества министерства Шахин Исмайлов.

На встрече обсуждались вопросы связанные с четвертой промышленной революцией, развитием широкополосной связи, изучением механизмов регулирования в сфере информационно-коммуникационных технологий, внеджрением цифровой экономики в развивающихся странах.

Заседание комиссии традиционно прошло за день до сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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