Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин (ФОТО)

25 сентября 2019 15:42 (UTC+04:00)

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в очередном проекте, направленном на оказание поддержки женщинам из регионов страны, в получении знаний и навыков, необходимых в открытии собственного бизнеса.

Основной целью проекта под названием «Развитие лидерских качеств у женщин, проживающих в Сальяне и Сабирабаде, посредством информационных технологий», является ознакомление женщин из этих районов с информационными технологиями, улучшение их знаний и навыков в этой сфере, а также развитие их лидерских качеств, при помощи новых технологий. Для этого, в рамках проекта были проведены семинары и онлайн-семинары на такие темы как «Нетворкинг», «Занятость, профессия и дополнительная прибыль», «Личная мотивация и достижение целей» и др. Онлайн-семинары посвященные улучшению навыков и другим важным темам, наряду с полезной информацией по личностному развитию, были размещены на портале www.azqrm.net который был создан в рамках проекта. Благодаря этому порталу, члены Женских ресурсных центров (ЖРЦ) вышеуказанных районов получили возможность обмениваться информацией о занятости и бизнес-деятельности не посещая сами центры.

Более 95 участников из Сабирабада и 84 из Сальяна были охвачены проектом, осуществленным при поддержке Bakcell, Общественным объединением «Поддержка социального развития женщин в Сабирабаде. Данное объединение было создано при Женских ресурсных центрах (ЖРЦ) в Сальяне и Сабирабаде, совместно с Государственным Комитетом по Проблемам Семьи, Женщин и Детей и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Шестеро участников проекта уже предприняли первые шаги для открытия собственного бизнеса.

В рамках своей программы Корпоративной Социальной Ответственности (КСО), Bakcell поддерживает развитие занятости и предпринимательства среди женщин.

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  • Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин (ФОТО)
  • Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин (ФОТО)
  • Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин (ФОТО)
  • Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин (ФОТО)
  • Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин (ФОТО)
  • Bakcell вносит вклад в рост занятости среди женщин (ФОТО)
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