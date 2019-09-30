При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)

30 сентября 2019 16:42 (UTC+04:00)

23-29 сентября, отмечающиеся Организацией Объединенных Наций как Международная неделя для глухих, Nar объявил результаты проекта «Школа обучения» для людей с нарушениями слуха и речи. Оператор мобильной связи предоставил сертификаты участникам тренингов для людей с нарушениями слуха, организованные, чтобы помочь им приобрести различные профессии и найти работу. Напомним, что проект «Школа обучения», реализуемый совместно с общественным объединением «Поддержка глухим», длился 4 месяца. Всего в тренингах приняли участие 45 человек, которые прошли обучение у опытных специалистов по таким специальностям, как повара, кондитеры и мотористы. Проект также помог обеспечить работой людей с нарушениями слуха. Таким образом, несколько участников проекта уже нашли себе работу.

«Вот уже почти 4 года Nar организует тренинги по различным профессиям для людей с нарушениями слуха и речи. Наша цель в организации таких тренингов - оказать им финансовую и духовную поддержку. Nar вносит свой вклад в наше общество, осуществляя различные социальные проекты. Мы гордимся тем, что являемся важной компанией в социальной жизни людей », - сказал Азиз Ахундов, руководитель Отдела Связей с Общественностью Nar.

Камран Абасов, председатель Общественного Объединения «Поддержка глухим», сказал, что участники этого проекта почувствуют, что приносят пользу нашему сообществу, улучшая свои рабочие навыки: «Проект «Школа обучения», поддерживаемый Nar, является большим стимулом для людей с нарушениями слуха, чтобы получить профессию и работу, которую они хотят. Я благодарен Nar за инициирование этого проекта».

В последние годы Nar реализовал множество социальных проектов, направленных на заботу за людьми с ограниченными возможностями, а также на развитие образование, просвещения и преданности родине. Следует отметить, что оператор мобильной связи реализовал ряд значимых для общества проектов в рамках своего проекта «Корпоративная социальная ответственность (КСО)». Вы можете найти более подробную информацию о КСО стратегии Nar на веб-сайте nar.az.

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  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
  • Тэги:
  • Nar
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