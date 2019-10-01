С сегодняшнего дня в Азербайджане начинают курсировать ночные автобусные рейсы

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня восстановлены внутренние ночные междугородние рейсы из Баку, сказала глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, с 1 октября в тестовом режиме начнут курсировать первые ночные рейсы в направлении Баку-Гянджа-Баку, Баку-Красный мост-Баку, Баку-Мингячевир-Баку, Баку-Тертер-Баку.

Рейсы будут осуществляться посредством вместительных, комфортабельных автобусов Neoplan немецкой компании MAN.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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