С приложением Nar+ возможно управлять 5 аккаунтами одновременно

БАКУ/Trend/ - За месяц более 35 000 подписчиков компании Nar загрузили программу и зарегистрировались в приложении Nar+, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Месяц назад оператор мобильной связи Nar запустил свое приложение Nar+, которое позволяет пользователям контролировать свои личные аккаунты в цифровом формате и в режиме реального времени.

Также приложение позволяет контролировать до пяти аккаунтов с одной платформы. Например, если вы используете несколько личных номеров Nar или вам необходимо совершить операцию с учетной записью близких людей, вы можете переключаться с одной учетной записи на другую, не выходя из приложения.

С помощью этого приложения абоненты могут в течение нескольких секунд получить информацию о тарифах, подключиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, заказать новый интернет-пакет, проверить и обновить свои бонусы. Кроме того, приложение позволяет выполнять запросы на кредит и баланс, получать информацию о роуминговых пакетах и активировать услугу одним кликом.

Приложение Nar+ сводит к минимуму необходимость звонить в службу поддержки клиентов, предоставляя всю необходимую информацию и экономя время абонентов. В случае возникновения каких-либо вопросов, помощь предоставляется посредством онлайн-чата.

Отметим, что приложение Nar+ можно загрузить из AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти по адресу Nar+.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.