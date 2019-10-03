В Азербайджане состоится тренинг на тему «Кибербезопасность: критические риски»

3 октября 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 18 октября состоится тренинг на тему «Кибербезопасность: критические риски» для руководящего звена компаний и иных структур, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Цель тренинга заключается в повышении уровня знаний руководителей о рисках в сфере современной кибербезопасности и способах предотвращения подобных угроз, эффективности взаимодействия и просветительской деятельности.

Тренинги пройдут при поддержке министерства, при совместной организации Центра применения и обучения ИКТ (İKT LAB) и компании IS3S (Information Security Solutions).

Основными темами просветительского мероприятия станут «Основы кибербезопасности» (Cybersecurity essentials), «Стандарты информационной безопасности» (Information security standards), «Информационная безопасность: технологии и решения» (Information security tech and solutions), «Тренды кибербезопасности» (Cybersecurity trends).

В бесплатном тренинге могут принять участие руководители всех структур и компаний.

Для участия требуется пройти регистрацию по этой ссылке http://bit.ly/2ns9w4O.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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