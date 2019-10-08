Учреждена Азербайджанская премия за инновации (AIM)

8 октября 2019 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для поддержки участников местной экосистемы учреждена Азербайджанская премия за инновации (AIM), сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Состав Оргкомитета Азербайджанской премии за инновации утвержден центральным исполнительным органом - министерством транспорта, связи и высоких технологий, который осуществляет государственную политику и регулирование в этой области.

В рамках проекта будут награждены наиболее активные компании, проекты и частные лица, действующие в сфере инновационной деятельности в 2018-2019 годы.

Подача заявок на конкурс началась. Зарегистрироваться можно здесь.

Соревнования проводятся в следующих категориях: «Стартап года», «Инфлюенсер года», «Инновационное мероприятие года», «Инновационный проект года» и «Представитель года экосистемы инноваций».

Победители будут объявлены на гала-церемонии Innovation Awards, которая состоится 23 октября текущего года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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