Рамин Гулузаде встретился с австрийской делегацией (ФОТО)

10 октября 2019 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с федеральным министром транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреасом Райхартом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в сфере транспорта и инновационных технологий.

Кроме того, была отмечена деятельность Азербайджано-австрийского совета сотрудничества, а также обсуждены возможности сотрудничества с австрийскими компаниями.

На встрече присутствовали председатель комитета по окружающей среде парламента Австрии Йоханнес Шмукеншлагер, председатель комитета по туризму парламента Геральд Хаузер, член нижней палаты парламента, председатель Молодежной организации по Нижней федеральной земле Народной партии Австрии Бернхард Хайнрайхбергер, сопредседатели Азербайджано-австрийского совета сотрудничества и представители австрийских компаний TÜV Austria, Frequentis, Rail Cargo Austria AG, Tachograph INTELLIC.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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  • Рамин Гулузаде встретился с австрийской делегацией (ФОТО)
  • Рамин Гулузаде встретился с австрийской делегацией (ФОТО)
  • Рамин Гулузаде встретился с австрийской делегацией (ФОТО)
  • Рамин Гулузаде встретился с австрийской делегацией (ФОТО)
  • Рамин Гулузаде встретился с австрийской делегацией (ФОТО)
  • Рамин Гулузаде встретился с австрийской делегацией (ФОТО)
  • Рамин Гулузаде встретился с австрийской делегацией (ФОТО)
  • Рамин Гулузаде встретился с австрийской делегацией (ФОТО)
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