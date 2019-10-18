Посол: У Китая и Азербайджана большие перспективы для сотрудничества в космической сфере

БАКУ/Trend/ - У Китая и Азербайджана большие перспективы для сотрудничества в космической сфере.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении. Китай может помочь Азербайджану достичь еще большего прогресса в этой сфере. Необходимо наладить контакты между компетентными органами двух стран для сотрудничества в космической сфере. Между Китаем и Азербайджаном на данный момент функционирует межправительственная комиссия в сфере экономики. Необходимо также создать и другие механизмы, например в сфере высоких технологий. Благодаря этим механизмам у нас будет возможность более детально обсуждать вопросы сотрудничества. Перед нами большие перспективы для сотрудничества в этом направлении», - сказала посол.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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