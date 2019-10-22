В Азербайджане учреждена дочерняя компания Lenovo Global Technology

22 октября 2019 15:30 (UTC+04:00)

Согласно информации на сайте Министерства Налогов Азербайджана, ООО «Lenovo Global Technology Azerbaijan» прошла государственную регистрацию 16 октября 2019 года.

На сайте Министерства отмечается, что юридическим представителем компании «Lenovo Global Technology Azerbaijan» является Дмитрий Паршин, который возглавляет Lenovo Global Technology в Российской Федерации и странах СНГ.

Компания Lenovo Global Technology владеет собственными 6 заводами, на которых производит продукты для дата-центров, а также 7 центрами НИОКР и 46 лабораториями по разработке и совершенствованию технологий для ЦОД, расположенными по всему миру. Подразделения компании есть на всех континентах, она поставляет свои решения и услуги клиентам в более 160 странах мира.

«Учреждение юридического лица стало возможным благодаря широкомасштабным проектам, реализованным в государственном секторе, а также в банковской сфере Азербайджана. Одним из таких проектов является - «Цифровая система идентификации на основе технологии Blockchain» для ЦБ Азербайджана» - сказал Расим Бахши, менеджер по развитию бизнеса гиперконвергентной инфраструктуры Lenovo Global Technology в странах СНГ, торговый представитель в Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане.

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