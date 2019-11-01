Азербайджан вошел в десятку лучших в конкурсе по робототехнике

БАКУ/Trend/ - В конкурсе по робототехнике, который проходил среди молодежи в Ташкенте (Узбекистан), Азербайджан занял седьмое место среди 100 стран, сообщает Trend ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Конкурс прошел 27-31 октября в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС). Соревнования были организованы в 2 категориях – «Робот сумо» и «Робот футбол».

Страну представляла команда, организованная совместно Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Министерством иностранных дел и Академией робототехники и инженерии Азербайджана (AREA).

Члены команды в составе наставника - соучредителя AREA Рахмана Расулзаде, представителя AREA Эмина Байрамова и студента университета «Хазар» Мухаммеда Мамедли приняли участие в конкурсе «Робот сумо» в возрастной категории 18-23 года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @kamala_mammadli

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