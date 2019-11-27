В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)

27 ноября 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Согласно международным исследованиям, сеть LTE Azercell Telekom демонстрирует самое высокое качество, передает Trend со ссылкой на данную компанию.

Компания Azercell, предвещая новую эру связи в Азербайджане, первая внедряет современные мировые технологии на местном рынке. Так, в течение 2019 года провайдер цифровых решений расширил зону охвата высокоскоростного мобильного интернета на 364%. На данный момент около 60 регионов страны охвачены сетью LTE, и эти цифры будут продолжать расти день ото дня. За последний год лидер рынка мобильной связи усилил и расширил сеть LTE, достигнув 118% роста в охвате населения и 364% роста в географии покрытия. Также в течение года использование данных LTE увеличилось на 256%. За последний год было установлено 1129 новых LTE станций Azercell. В сети Azercell трафик 4G/LTE составляет 46% от общего трафика передачи мобильной даты, что означает рост на 26% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Независимый бенчмаркинг тест, проведенный европейской компанией "Systemics" по стране, подтверждает, что компания Azercell по всем регионам Азербайджана предоставляет самые высококачественные услуги 4G/LTE.

"С целью обеспечить доступное и удобное пользование высокоскоростным мобильным Интернетом как для жителей столицы, так и регионов, Azercell расширил сеть 4G на 364 %. Предоставив нашим абонентам сеть самого современного уровня и комфортное пользование высокоскоростным мобильным интернетом, мы уже можем заявить о готовности перейти к следующему технологическому этапу. Сеть 5G, еще совсем недавно запущенная компанией Azercell в тестовом режиме, является логическим результатом наших инициатив в направлении цифровизации и создания подключенного общества" - отметил директор Департамента Сетевых Технологий Azercell Telekom Марат Гамидов.

Отметим, что 12 ноября текущего года Azercell Telekom, впервые представивший в стране сеть 5G в тестовом режиме, продолжит исследования по технологии мобильной связи нового поколения и в будущем планирует обеспечить полное развертывание данной сети.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,9 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
  • В течение года Azercell расширил сеть 4G в регионах на 364 % (ФОТО)
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