Информационно-вычислительный центр представил новое программное обеспечение

БАКУ /Trend/ - Информационно-вычислительный центр министерства транспорта, связи и высоких технологий представил новое программное обеспечение "AzDoc", сообщает Trend со ссылкой министерство транспорта, связи и высоких технологий.

"AzDoc" - это система автоматизации документооборота, позволяющая автоматизировать процесс во всех структурных подразделениях предприятий и организаций.

Электронный документооборот объединяет в себе такие функции, как организация широкополосного документооборота внутри организации, обеспечение процедур передачи документов, поддержка различных форматов электронных документов, возможность включения в систему территориальных подразделений, публикация документов на веб-сайте организации.

Программа ”AzDoc“ повышает эффективность работы до 25%, снижает потери в создании и обработке документов на 75%, тем самым сокращая расходы на хранение документов на 80%, при этом значительно экономя время.

Отметим, что на днях, впервые на пространстве СНГ электронной подписью в интерфейсе ”AzDoc“ был скреплен меморандум между министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и министерством связи и информации Республики Беларусь.

В настоящее время в авиакомпании AZAL, Молодежном фонде, министерстве энергетики, Госагентстве по туризму, министерстве транспорта, связи и высоких технологий применяется система электронного документооборота “AzDoc”.

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