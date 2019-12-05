Азербайджан и Беларусь заключили договор о международных телекоммуникационных услугах (ФОТО)

5 декабря 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между ООО “AzInTelecom”, действующим при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Национальным центром обмена трафиком Беларуси подписан договор об оказании международных телекоммуникационных услуг, сообщает Trend со ссылкой на минтранспорта Азербайджана.

Согласно договору, заключенному в рамках 25-й юбилейной Азербайджанской международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel 2019, стороны будут взаимно тестировать сети с целью повышения качества предоставляемых международных услуг связи.

Тестовые работы будут способствовать оценке общих показателей качества сети, своевременному выявлению и принятию мер нежелательных попыток вмешательства третьих сторон в каналы международной связи, укреплению борьбы с нелегальной передачей международного голосового трафика.

Отметим, что в настоящее время ООО AzInTelecom совместно с международными голосовыми операторами, работающими на более чем 30 европейских, азиатских, американских и африканских континентах, организовано 12,337 прямых технических каналов связи на самых современных технологиях и системах.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий АР регулярно принимает меры с целью повышения показателей качества международного голосового трафика между Азербайджаном и странами мира и обеспечения бесперебойности связи.

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  • Азербайджан и Беларусь заключили договор о международных телекоммуникационных услугах (ФОТО)
  • Азербайджан и Беларусь заключили договор о международных телекоммуникационных услугах (ФОТО)
  • Азербайджан и Беларусь заключили договор о международных телекоммуникационных услугах (ФОТО)
  • Азербайджан и Беларусь заключили договор о международных телекоммуникационных услугах (ФОТО)
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