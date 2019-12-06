AzerTelecom будет сотрудничать с Агентством по Развитию Малого и Среднего бизнеса (ФОТО)

6 декабря 2019 15:08 (UTC+04:00)

Магистральный интернет провайдер, соединяющий Азербайджан с международной сетью интернета, компания AzerTelecom подписала Протокол о Намерениях сотрудничества с Агентством Развития Малого и Среднего бизнеса Азербайджанской Республики (МСБ) в рамках 25-ой Азербайджанской международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий "Bakutel- 2019”, проходящей с 3-6 декабря. Документ был подписан Генеральным директором компании AzerTelecom Фуадом Аллахвердиевым и Председателем Правления Агентства Орханом Мамедовым.

Данный документ включает в себя сотрудничество в поддержке развития малого и среднего бизнеса, расширение практической деятельности между государственным и частным секторами, реализацию инновативных инициатив, совместное использование инновативной инфраструктуры, поддержка увеличения потенциала стартапов и субъектов малого и среднего бизнеса, совместное проведение мероприятий в рамках программы Azerbaijan Digital Hub, проводимой компанией и другие связанные виды деятельности.

Заметим что, на выставке ‘Baku Tel 2019”, при организации Агентства развития МСБ и поддержке магистрального интернет-провайдера AzerTelecom на отдельном стенде демонстрируются продукция и услуги 10 стартапов и субъектов малого предпринимательства. Выставка "Bakutel" продолжится до шестого декабря.

“AzerTelecom” - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющейся дочерней компанией “Bakcell” – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. “AzerTelecom” через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub” (ADH) с целью трансформации Азербайджана в Региональный Цифровой Центр. Реализация программы создаст прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие ИТ-архитекту

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  • AzerTelecom будет сотрудничать с Агентством по Развитию Малого и Среднего бизнеса (ФОТО)
  • AzerTelecom будет сотрудничать с Агентством по Развитию Малого и Среднего бизнеса (ФОТО)
  • AzerTelecom будет сотрудничать с Агентством по Развитию Малого и Среднего бизнеса (ФОТО)
  • AzerTelecom будет сотрудничать с Агентством по Развитию Малого и Среднего бизнеса (ФОТО)
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