Настоящий праздник со Smilecard!

16 декабря 2019 16:55 (UTC+04:00)

По мере приближения праздников, каждый хочет порадовать близких. Expressbank, всегда желающий видеть своих клиентов в хорошем настроении, для выгодных праздничных покупок предлагает беспроцентную такситную карту Smilecard.

Картой Smilecard возможно произвести оплату через пос-терминал любой торговой точки. Сумма, потраченная клиентом в любой точке мира при использовании карты автоматически распределяется на 6 или 12 месяцев, формируя при этом платежный график. Банковская комиссия составит 6% или 12% соответственно, а годовая процентная ставка - 0%. Например, если клиент произвёл покупку на сумму 100 манат посредством карты Smilecard с такситом 6 месяцев, то месячная оплата составит всего 17,66 манат. Кроме того, при безналичных платежах, в рамках проекта сети ExpressClub, клиентам возвращается до 30% кэшбек.

Для желающих оплатить картой Smilecard не только беспроцентно, но и совершенно без комиссии, есть торговые точки – партнёры. При покупке картой Smilecard в магазинах-партнёрах, которые указаны на https://www.expressbank.az/cards/smilecard, комиссия совершенно не взимается.

Карту можно заказать онлайн посредством линка https://www.expressbank.az/cards/smilecard

Expressbank также представляет удобные средства для оплаты кредита. Клиенты смогут оплатить кредит посредством платежных банкоматов Expresspay и личного кабинета на сайте www.expressbank.az.

Expressbank, предлагающий широкий спектр банковских услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить в Контакт центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.

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