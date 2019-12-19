Российско-казахская ИТ-компания примет участие в госпрограмме «Цифровой Казахстан»

БАКУ /Trend/ - Созданная российской ИТ-компанией «ИКС Холдинг» совместная компания «ИКС Холдинг Казахстан» примет участие в реализации государственной программы Казахстана «Цифровой Казахстан», сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Как рассказали в компании, «ИКС Холдинг Казахстан» создал на базе Astana Hub технологический университет ICS Tech, основной целью которого станет обучение молодых специалистов технологическим специальностям и формирование собственных кадров для реализации программы «Цифровой Казахстан».

Подготовка студентов будет осуществляться по четырем ключевым направлениям: интернет вещей (IoT), информационная безопасность, большие данные и искусственный интеллект.

Планируется, что ICS Tech станет важным инструментом в формировании инновационной среды Казахстана и будет принимать активное участие в развитии квалификации в области ИТ у студентов.

«Как участник международного технопарка ИТ-стартапов Astana Hub, ICS Tech намерен вкладывать инвестиции в лучшие проекты. Также в перспективе - интеграция с реальным сектором экономики и создание отечественных ИТ-продуктов», - говорится в сообщении компании.

Напомним, недавно стало известно, что российская многопрофильная ИТ-структура «ИКС Холдинг» создаст в Казахстане совместное с казахстанскими CyberSystems и CyberGate предприятие «ИКС Холдинг Казахстан».

Как отметил тогда генеральный директор «ИКС Холдинг Казахстан» Данияра Тойчибекова, главной задачей центрального офиса «ИКС Холдинг Казахстан» станет разработка и локализация продуктов компаний холдинга, создание отечественного центра компетенций, а также сети филиалов в основных промышленных центрах Казахстана.

«ИКС Холдинг» является российской многопрофильной ИТ-структура, в основные задачи которой входят инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. «ИКС Холдинг» представляет собой единую экосистему из более чем 25 ИТ-компаний, включающую холдинги «Цитадель», «Форпост», «КНС групп» (YADRO), «Криптонит» и АО «Нэксайн» (Nexign).

Государственная программа «Цифровой Казахстан» – это комплексная программа, которая нацелена на повышение уровня жизни жителей Казахстана за счет использования цифровых технологий.

Основными целями Программы стали ускорение темпов развития экономики Казахстана и улучшение качества жизни населения, а также создание условий для перехода экономики на принципиально новую траекторию – цифровую экономику будущего.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @nargiz_sadikh

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