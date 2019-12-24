Азербайджанская IT компания подвела итоги года

24 декабря 2019 14:59 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджанская компания разрабатывает технологии интеллектуального управления отходами
ИКТ 18 декабря 18:03
Азербайджанская компания занимается внедрением новой системы Smart parking
ИКТ 16 декабря 17:05
Банковский сектор Азербайджана несколько отстает от технологического развития - эксперт
ИКТ 17 октября 11:39
В Азербайджане стартапы не дотягивают до международного уровня
ИКТ 15 октября 16:40
Азербайджанские IT-компании экспортируют свои решения в более чем 30 стран мира
ИКТ 15 октября 16:38
Игра на опережение: как IT поможет торговым сетям занять нишу на растущем рынке
Бизнес 18 сентября 08:00
Лента новостей
"Азеркосмос" и Azam TV подписали соглашение о предоставлении услуг DTT в Танзании
ИКТ 15:15
Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта
Политика 15:12
Узбекистан официально присоединился к Международной конвенции по карантину и защите растений
Бизнес 15:04
Нефть остается в плюсе в надежде на снижение запасов сырья в США
Энергетика 15:03
ПЕА: Муниципальные выборы послужат дальнейшему развитию демократии в Азербайджане
Политика 14:59
ИрАэро открыла новый рейс в Узбекистан
Транспорт 14:57
Модернизация КПП на границе Казахстана и Кыргызстана обойдется свыше $13 млн
Транспорт 14:55
В Азербайджане добыто свыше 30 млн тонн нефти
Энергетика 14:47
Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 14:43