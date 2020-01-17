В Ширване проведены работы для расширения спектра услуг связи и широкополосного доступа

БАКУ /Trend/ - ООО ”Aztelecom" провело ряд работ в городе Ширван с целью расширения спектра услуг связи и широкополосного доступа, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно информации, на улице Бюльбюля для телефонизации нового жилого массива была проложена кабельная линия протяженностью 1700 метров от центральной электронной АТС и сдана в эксплуатацию электронная АТС на 1040 номеров.

Кроме того, на улице Исмета Гаибова завершены работы по замене кабеля протяженностью 3000 метров на кабель нового типа. На служебной территории электронной АТС установлено новое оборудование NGN, в результате чего номерная емкость АТС была увеличена до 928 номеров.

Согласно данным, в течение 2019 года ООО ”Aztelecom" провело в различных районах города масштабные монтажные и другие необходимые работы во внутренней сети. В результате проделанной работы произошел значительный рост количества абонентов телефонной и интернет-связи.

Отметим, что в текущем году проведение работ для расширения спектра услуг связи и широкополосного доступа в городе Ширван продолжится.

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