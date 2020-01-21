Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099

21 января 2020 14:27 (UTC+04:00)

Компания Bakcell официально объявила о коммерческом запуске своего нового мобильного префикса 099 (или +99499 в международном формате). Продажи номеров начнутся c сегодняшнего дня.

Новый префикс 099 предоставит пользователям доступ к широкому диапазону мобильных номеров. Благодаря этому, клиенты смогут приобрести номер со специальной комбинацией цифр, несущих для них особый смысл, и отражающих в себе важные моменты их жизни, будь то дата рождения ребенка или дата какого-либо знаменательного достижения. Превращение мобильного номера в напоминание о важных и знаменательных событиях, придаст особую ценность этой покупке, позволяя еще больше персонализировать общение. Все это подкрепляется лучшей мобильной сетью в Азербайджане (что в очередной раз подтверждено компанией Ookla) и удобными абонентскими услугами.

«Новый префикс 099 позволит нам предложить клиентам отличную возможность для особой персонализации номера, который принадлежит лучшей мобильной сети в стране. Мы продолжим работать над предоставлением первоклассного клиентского опыта нашим абонентам», отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

Желающие воспользоваться этой уникальной возможностью и приобрести свой собственный персонализированный номер с новым префиксом Bakcell – 099, могут посетить один из дилерских магазинов компании или выбрать номер на сайте nomre.bakcell.com

Отметим, что номера под префиксом 099 могут быть активированы с одним из нижеперечисленных тарифов Bakcell (с ежемесячной абонентской платой): “CIN5”, “DaimOnline6”, “DaimOnline10”, “Klass L”, “Klass XL”, “Klass XXL”, “Klass 3XL”.

Компания продолжит концентрировать свою деятельность на предоставлении клиентам лучшего пользовательского опыта, непрерывно повышая уровень качества услуг и сети.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099
  • Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099
  • Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099
  • Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099
Новости по теме
Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099
ИКТ 15 января 10:57
Компания Bakcell представила работы в сфере ИКТ
ИКТ 28 декабря 2019 18:12
Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией (ФОТО)
Общество 28 декабря 2019 17:58
Программа Ulduzum от Bakcell предоставляет клиентам дополнительные преимущества (ФОТО)
ИКТ 27 декабря 2019 14:31
Bakcell награждена за «Лучший корпоративный стиль» на Bakutel 2019 (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 9 декабря 2019 18:38
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт (ФОТО)
Бизнес 4 декабря 2019 15:24
Лента новостей
В прошлом году увеличился экспорт цитрусовых из Турции в Туркменистан
Турция 15:13
Туркменистан экспортирует синтетический бензин
Энергетика 15:06
В Азербайджане установлена личность одного из неопознанных шехидов
Общество 15:02
Министр экономики Микаил Джаббаров обратился к молодежи, заинтересованной в карьерном росте (ВИДЕО)
Политика 15:00
Впервые в регионе PASHA Bank внедрил услугу видео-верификации клиента
Бизнес 14:59
Торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и Италии выходит на новый уровень
Бизнес 14:48
Разговоры о поставках азербайджанской нефти в Беларусь имеют под собой реальные основания - эксперты
Политика 14:48
Азербайджан примет еще одну Олимпиаду
Общество 14:42
"Пай-мальчик" оппозиции решил стать "радикальным" - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 14:39