БАКУ/Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) впервые запустил робота IBA Bot для обслуживания своих клиентов, сообщает Trend ссылкой на пресс-службу МБА.

Как отмечается в сообщении, клиенты Международного банка Азербайджана могут рассчитывать на интеллект и навыки IBA Bot. Он может с легкостью общаться с клиентами и запоминать их лица. При следующем посещении банка робот узнает своих клиентов по именам, кроме того он достаточно информирован об услугах и продуктах банка. Клиенты могут получить от него ответы на все свои вопросы. У робота есть возможность направлять клиентов в соответствующие разделы для обслуживания.

После интеграции с устройством электронной очереди клиенты получат свои номера напрямую из IBA Bot. В то же время робот сможет в будущем интегрировать и другие банковские системы, предоставляя некоторые услуги.

"Использование таких роботов в офисах сервиса - это практика, которую в настоящее время используют многие банки мира. Как инновационный банк, мы тоже впервые привезли этот опыт в нашу страну. Общение с новым сотрудником - IBA Bot, будет полезным для наших клиентов", - сказал директор департамента по работе с филиалами Международного банка Азербайджана Эмиль Гадимов.

Отметим, что клиенты Международного банка Азербайджана могут встретиться с роботом, обратившись в Департамент обслуживания клиентов по адресу: город Баку, улица Низами, 67.

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