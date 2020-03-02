Цифровизации в Туркменистане способствует переходу к четвертой промышленной революции

БАКУ /Trend/ - Важность процессу цифровизации в Туркменистане придаёт её определяющее значение в переходе к четвертой промышленной революции и шестому технологическому укладу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на газету "Золотой век".

В Академии государственной службы при президенте Туркменистана был проведен круглый стол по вопросам Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане.

Как отмечалось в ходе круглого стола, переход к комплексному построению цифровой экономики обуславливает необходимость эффективного взаимодействия участников процесса цифровизации: государственных органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, промышленных предприятий и финансовых структур.

Отмечалось, что особую важность процессу цифровизации придаёт её определяющее значение в переходе к четвертой промышленной революции и шестому технологическому укладу.

Как отмечалось в ходе мероприятия, стартовавшая в Туркменистане реализация Концепции развития цифровой экономики, разработанная на период до 2025 года, представляет собой «дорожную карту» технологической трансформации всех отраслей и государственного управления, формирования экономики знаний на основе огромного ресурсного и производственного потенциала страны.

«Национальная программа цифровизации предполагает поэтапное построение общегосударственной системы управления, нацеленной на решение спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их обработки. Таким образом, электронное правительство является частью мероприятий административной реформы», - говорится в сообщении.

Также в ходе мероприятия была отмечена необходимость последовательной реализации мер в сфере кибербезопасности, что требует целенаправленных мероприятий и государственной поддержки, основанной на законодательных и нормативно-правовых актах.