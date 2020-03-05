Азербайджан формирует свое законодательство по защите персональных данных на основе международного права - Петер Кимпиан

БАКУ/Trend/ - Общие правила защиты персональных данных и их применение, международный опыт в этой области, Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и глобальный стандарт безопасности данных - были основными темами доклада советника Группы по защите данных Совета Европы Петера Кимпиана, сообщает Trend в четверг с мероприятия “Цифровое право: защита персональных данных”.

По его словам, «Конвенция № 108», вступившая в силу 28 января 1981 года, распространяется на все страны мира. Азербайджан также присоединился к данной Конвенции по защите персональный данных. Помимо Азербайджана ее подписали еще 55.

«Я рад, что Азербайджан формирует свое законодательство по защите персональных данных на основе этой конвенции», - отметил Петер Кимпиан.



Как сказал Кимпиан, 10 октября 2018 года был подписан Протокол о внесении изменений в европейскую Конвенцию о защите персональных данных. Протокол открыт для подписания всеми государствами, в том числе не членами Совета Европы.

Политическая значимость протокола высока. В нём заложены международные гарантии защиты персональных данных, что в условиях глобальной цифровизации приобретает ключевое значение.

И сами субъекты персональных данных, и государства в целом наделяются широким арсеналом правовых возможностей и обязательств по обработке данных, а также их защите от незаконного использования, в том числе иностранными компаниями и государствами.

На сегодняшний день готовятся новые нормативы на 2020-2021 годы: по механизму оценки и принятия необходимых мер по защите персональных данных, в области распознавания лиц, рекомендации в области образовательных систем, цифровые данные и персональные данные в контексте политической деятельности и выборов.

Напомним, сегодня в рамках недели кибербезопасности проходит мероприятие на тему «Цифровое право: защита персональных данных». В рамках мероприятия будут заслушаны презентации и доклады о европейском опыте в области защиты персональных данных местными и международными компаниями на основе общих правил защиты данных (протокол General Data Protection Regulation - GDPR).

Кроме того, будет предоставлена информация о текущей ситуации в нашей стране и проделанной в данной области работе.

Автор: Садраддин Агджаев.